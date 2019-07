Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Gefahrguteinsatz in einem Versandlager in Greifswald

Greifswald (ots)

Heute Morgen informierte die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass ein beißender Geruch in einem Versandlager eines Unternehmens in der Siemensallee in Greifswald festgestellt wurde. Der Gefahrgutzug der Berufsfeuerwehr Greifswald mit einer Stärke von 13 Beamten sowie die Freiwillige Feuerwehr mit 11 Kameraden befinden sich neben Polizeikräften vor Ort. Nach aktuellen Informationen soll Kühlmittel aus dem Aggregat einer Be- und Entlüftungsanlage ausgetreten sein. Das Gebäude wurde evakuiert. Mit jetzigem Stand wurden keine Personen verletzt. Dennoch wurden drei Mitarbeiter vorsorglich ins Universitätsklinikum gebracht, um dort medizinisch untersucht zu werden.

Es besteht derzeit keine Gefahr für Personen in den umliegenden Bereichen. Eine Fachfirma ist am Ereignisort eingetroffen, um den Mangel zu beseitigen. Des Weiteren wird das Gebäude zurzeit gelüftet. Ob die Arbeiten heute fortgeführt werden können, ist derzeit nicht bekannt. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971/251-3040/-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell