Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Varnhalt - Leichtverletzte nach Busunfall

Baden-Baden, Varnhalt (ots)

Auf der Umleitungsstrecke in der Gartenstraße kam es am Montag gegen 13:30 Uhr zu einem Streifvorgang zwischen einem Linienbus und einem Lkw, bei welchem eine Mitfahrerin im Bus durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt wurde. Der Lenker des Linienbusses befuhr die Gartenstraße talwärts und musste vor der Ampelanlage in Höhe der Einmündung zur Weinsteige rechts ranfahren um einem entgegenkommenden Lkw die Durchfahrt zu ermöglichen. Hierbei kamen die Räder des Busses mutmaßlich gegen den Randstein, sodass der Bus leicht ins Schaukeln geriet und seitlich die Ladekante des Lkw berührte. Hierdurch zerbarsten vier Seitenscheiben, wodurch eine 11-jährige Mitfahrerin im Bus leicht verletzt wurde. Am Bus entstand ein Schaden von circa 4.000 Euro. Der Lkw blieb unbeschädigt.

