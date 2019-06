Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - In Streit geraten

Durmersheim (ots)

Nachdem zwei Autofahrer am Montag vermutlich aufgrund von Uneinigkeiten in Bezug auf ihre Fahrweise in der Würmersheimer Straße in Streit geraten sind, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Rastatt. Als der Lenker eines VW einen anderen Autofahrer eigenen Angaben zufolge gegen 21 Uhr auf seine zu schnelle Fahrweise aufmerksam gemacht hatte, verließen beide Autofahrer ihre Fahrzeuge und gerieten in Streit. Der Lenker des Skoda soll sein Gegenüber anschließend auch mit einem Faustschlag verletzt haben. Gegen den Skoda-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

