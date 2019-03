Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Dokument in Socke versteckt, Haftbefehle, 10 unerlaubte Einreisen, vier Zurückweisungen der dänischen Polizei; vermisste Jugendliche

Flensburg (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Flensburger Bundespolizei im Bahnhof wieder zahlreiche Personen festgestellt, die sich nicht ausreichend für die Einreise oder den Aufenthalt im Bundesgebiet legitimieren konnten.

So wurden bei Kontrollen der Einreisezüge aus Dänemark insgesamt 10 Personen festgestellt, die ausweislos waren. Es handelte sich um Männer aus dem Iran, Ghana, Afghanistan, Eritrea und Pakistan im Alter von 16 bis 30 Jahren. Bei der Dursuchung eines Ghanaers wurden versteckt in einer Socke eine dänische Asylkarte gefunden. Bei der Kontrolle eines Mannes in der Bahnhofshalle konnten Bundespolizisten feststellen, dass der 25-jährige Rumäne mit Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wurde. Er wurde verhaftet und in die JVA verbracht. Auch ein Mann von der Elfenbeinküste hatte einen offenen Haftbefehl. Die Staatsanwaltschaft suchte den 27-jähriger Ivorer wegen Betruges. Auch er konnte die Geldstrafe nicht zahlen und wurde in die JVA eingeliefert. Zwei junge Mädchen waren als vermisst gemeldet und wurden von Bundespolizisten auf dem Bahnsteig angetroffen. Die beiden 15-Jährigen wurden in Obhut genommen.

Insgesamt 4 Personen wurden durch die dänische Polizei an der Grenze zurückgewiesen und an die Bundespolizei übergeben. Auch hier galt es zunächst die Identität der Personen zu klären. Eine iranische Frau hatte belgische Dokumente dabei. Diese waren als gestohlen ausgeschrieben; auch konnte im Gepäck eine gefälschte polnische Identitätskarte gefunden. Die Dokumente wurden sichergestellt.

