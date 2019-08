Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Bäckerei

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 19.45 Uhr beobachteten Zeugen, wie eine Person Gegenstände aus einem Fenster einer Bäckerei an der Oerlinghauser Straße warf, im Anschluss aus einem Oberlicht des Geschäftes kletterte und die Flucht ergriff. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde vor Ort festgestellt, dass der Täter sich zuvor durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatte. Da der Täter sich offensichtlich bei der Tatausführung überrascht fühlte, ließ er das bereits zurechtgelegte Diebesgut sowie diverses Tatwerkzeug am Tatort zurück, welches durch die Beamten sichergestellt wurde. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos.

