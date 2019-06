Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Serrig (ots)

Am Sonntag, den 16.06.2019, in der Zeit von 12:50-13:00 Uhr, wurde ein PKW, Audi A 1 in Serrig beschädigt. Unbekannte/r Täter/in zerkratzte/n vermutlich mittels Schlüssel die Fahrertür des Fahrzeugs. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581/9155-0.

