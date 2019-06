Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Raub

Morbach (ots)

Am Samstagnachmittag, den 15.06.2019, kam es gegen 16.15 Uhr, in Morbach in der Straße "Unterer Markt" zu einem Gerangel zweier Männer im Alter von 19 und 33 Jahren. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Morbach versuchte hierbei der jüngere Mann dem älteren dessen Geldbörse zu entwenden, was jedoch aufgrund der Gegenwehr des Geschädigten nicht gelang. Beide Personen, Geschädigter und Beschuldigter, wurden hierdurch leicht verletzt. Die Verletzungen wurden durch das angeforderte DRK vor Ort ambulant behandelt. Der Beschuldigte konnte in Tatortnähe festgenommen werden. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des versuchten Raubes geführt. Laut einer namentlich bekannten Zeugin wäre der Sachverhalt von drei bisher nicht bekannten Männern beobachtet worden. Die Polizei Morbach bittet insbesondere diese drei Männer sich zu melden, da hierdurch vermutlich weitere sachdienliche Hinweise zum Tatablauf gewonnen werden können. Aber auch alle anderen Zeugen, die Hinweise zu dem Gerangel auf offener Straße geben können, werden aufgerufen die Polizei zu informieren.

