Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Kenn gesucht

Kenn (ots)

Am Samstag, 15.06.2019 wurde im Zeitraum von 15:30 - 15:50 Uhr auf dem Parkplatz des Getränkemarktes, Real, Moseleinkaufszentrum in Kenn ein geparkter weißer Renault Captur durch einen anderen unbekannten Autofahrer am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502 9157-0

pischweich.wache@polizei.rlp.de





