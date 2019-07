Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Gaststätte

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 21.07.2019, 17.00 Uhr und Montag, 22.07.2019, 06.00 Uhr drangen bislang noch unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Fußgängerzone im Stadtteil Oberstein ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten vor allem alkoholische Getränke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Schaden im oberen dreistelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in dem betroffenen Bereich.

