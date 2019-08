Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Versuchter Einbruch in Bäckerei.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Bäckerei in der Denkmalstraße einzubrechen. Sie gelangten augenscheinlich jedoch nicht ins Gebäude. Der Sachschaden liegt bei zirka 300 Euro. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell