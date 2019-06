Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn, Mühlenstraße / Polizei erbittet Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 11.06.19, kam es in Elmshorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 31-Jährige fuhr um 14:37 Uhr auf ihrem Fahrrad in der Mühlenstraße. An der Kreuzung Mühlenstraße/Lindenstraße/Geschwister-Scholl-Straße wollte sie geradeaus, wobei sie verkehrswidrig fahrenderweise den Zebrastreifen nutzte. Zeitgleich fuhr ein silbergrauer Pkw (vermutlich ein SUV) auf der Lindenstraße in Richtung Geschwister-Scholl-Straße. Um einen Zusammenstoß auf dem Zebrastreifen zu verhindern, bremste die Radfahrerin so stark, dass sie stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der oder die Autofahrerin entfernte sich, ohne anzuhalten, vom Unfallort. Die Polizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Fahrer bzw. die Fahrerin des Pkw oder eventuelle Unfallzeugen, sich unter 04121-8030 zu melden.

