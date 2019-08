Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Horn. Versuchter Einbruch in Drogeriemarkt.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten am Wochenende die Tür eines Drogeriemarktes in der Kampstraße einzuwerfen. Die Tür hielt stand, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Blomberg unter 05235 / 96930 entgegen.

