Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer schwer verletzt

Hückelhoven (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Hückelhoven wurde am Montag, 24. Juni, gegen 20.10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 117 schwer verletzt. Er war mit seinem Motorrad Suzuki auf der Landstraße 117 aus Richtung Ratheim in Richtung Wassenberg unterwegs. An dem Kreisverkehr Landstraße 117/Landstraße 117n geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen die Fahrbahnbegrenzung. Er stürzte zur Seite, rutschte über die Gegenfahrbahn des Kreisverkehrs und prallte gegen ein auf einer Verkehrsinsel befindliches Verkehrszeichen. Durch den Aufprall wurde er in ein anliegendes Feld geschleudert. Er zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort wurde er stationär aufgenommen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch den Unfall nicht verletzt oder geschädigt. Das Motorrad des jungen Mannes stellten die Beamten sicher. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen. Die Landstraße 117 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell