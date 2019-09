Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl aus Kfz

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Donnerstag (zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr)verschafften sich unbekannte Täter über eine Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße "Im Nonnenkamp" unberechtigt Zugang. Im Haus wurden diverse Behältnisse durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter mit Schmuck in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter konnten bisher nicht erlangt werden.

Gladbeck

In der Nacht zu Donnerstag hebelten unbekannte Täter einen Kleintransporter an der Sandstraße auf. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Renault Master. Aus dem Transporter wurden mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen entwendet. An dem Fahrzeug entstand 300 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Dorsten

Ohne Beute flüchteten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag aus einem Ladenlokal an der Lippestraße. Am Personaleingang eines Bekleidungsgeschäftes hebelten die Täter eine Tür auf, so gelangten sie in die Personalküche. Letztendlich wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Hinweise nehmen die jeweils zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell