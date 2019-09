Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Dudelsack und Fahrrad entwendet

Recklinghausen (ots)

Am Freitagmorgen, um 01:15 Uhr, schob ein 38-jähriger Recklinghäuser sein Fahrrad vom Hauptbahnhof in Richtung Dortmunder Straße. In Höhe der dortigen Brücke entriss ihm ein unbekannter Täter eine mitgeführte Sporttasche. In der Tasche befanden sich ein hochwertiger Dudelsack und Bargeld. Der 38-Jährige verfolgte den Tatverdächtigen zu Fuß, sein Fahrrad blieb zurück. Da er den Tatverdächtigen nicht einholen konnte, brach er die Verfolgung ab. Bei der Rückkehr zum Tatort stellte er fest, dass ein weiterer unbekannter Täter sein Fahrrad entwendet hat. Personenbeschreibung des ersten Tatverdächtigen: männlich, 185cm groß, normale Statur, blaue Jeans, dunkler Kapuzenpulli. Der zweite Täter kann nicht beschrieben werden.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

