Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Autofahrer stößt beim Einordnen in den fließenden Verkehr mit Bus zusammen

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 15.50 Uhr, fuhr ein 75-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf der Wittener Straße (B235). In Höhe der Einmündung Steinbrink wendete er und wollte sich dann in den fließenden Verkehr der Wittener Straße einordnen. Dabei stieß er mit dem in gleicher Richtung fahrenden 39-jährigen Busfahrer aus Oer-Erkenschwick zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 84-jähriger Fahrgast aus Datteln im Bus leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beim Unfall entstand 13.000 Euro Sachschaden

