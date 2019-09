Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrer verursacht Sturz eines Motorradfahrers und fährt weiter

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 16.10 Uhr, fuhr der 43-jährige Motorradfahrer aus Castrop-Rauxel auf der Lange Straße. Hinter ihm fuhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem Auto. Kurz vor der Einmündung Georgstraße überholte dieser den 43-Jährigen und bog dann nach rechts in die Georgstraße ab. Der 43-Jährige fuhr hinterher. Kurz hinter der Einmündung stoppte der Autofahrer abrupt, so dass der Motorradfahrer auch stark bremsen musste. Er hielt daraufhin links neben dem Auto an und wollte den Fahrer zur Rede stellen. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der Autofahrer unvermittelt los und stieß mit der linken Fahrzeugseite an die rechte Seite des Krads und dem rechten Bein des Fahrers. Der 43-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte mit seinem Motorrad um, wodurch er leicht verletzt wurde. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

