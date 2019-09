POL-RE: Gladbeck: Mehrere Fahrzeuge brennen im Innenhof

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Donnerstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, brach an einem Lieferwagen, aus noch ungeklärter Ursache, ein Feuer aus. Der Lieferwagen stand in einem Innenhof an der Hornstraße. Von hier aus breitete sich das Feuer auf mehrere Fahrzeuge in der Umgebung aus. Insgesamt brannten fünf Autos komplett aus, zwei weitere Fahrzeuge wurden durch Feuer und Hitze beschädigt. Die Feuerwehr musste die Brände löschen. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden, die Ermittlungen dauern weiter an.

