POL-LB: Brand in Remseck und Gartenhausaufbrüche in Eberdingen

Brand am Neubau des Rathauses

Am Freitagabend gegen 21:45 Uhr, wurde ein Feuer im Neubau des Rathauses in Remseck gemeldet. In einem dortigen Flur brannten diverse Kartons und Baumaterialien sowie eine Holzplatte. Der Brand wurde, noch bevor er sich ausbreiten konnte, durch die freiwillige Feuerwehr Remseck, welche mit sechs Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Am Gebäude, welches sich noch im Rohbau befindet, entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000,- Euro. Die Ursache des Brandausbruchs ist bislang unklar. Der Polizeiposten Remseck hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Eberdingen-Nußdorf, Gewann Pfaffenwald / Gartenhäuschen aufgebrochen

In der Zeit von Dienstag, 27.08.2019 bis Freitag 30.08.2019 wurden in Nußdorf, im Gewann Pfaffenwald durch unbekannte Täter mehrere Gartenzauntüren und Gartenhaustüren gewaltsam aufgebrochen. Da sich die meisten Gartenhausbesitzer noch im Urlaub befinden, konnte bislang nur eine Axt als Diebesgut verzeichnet werden. Über die entstandene Schadenshöhe können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Vaihingen/ Enz übernommen. Weitere Geschädigte werden gebeten sich dort zu melden.

