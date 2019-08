Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Ost: Geldbeutel aus Pkw gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die Angaben zu einem Geldbeuteldiebstahl machen können, der sich am Dienstag gegen 11.10 Uhr in der Albrecht-Dürer-Straße in Sindelfingen-Ost ereignete. Mit einem zuvor entwendeten Fahrzeugschlüssel hat ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Reitvereins einen abgestellten Audi geöffnet. Anschließend stahl er den Geldbeutel aus einer Handtasche, die im Inneren des Fahrzeugs lag. In der Geldbörse befand sich eine niedrige dreistellige Bargeldsumme sowie persönliche Dokumente. Tatverdacht richtet sich gegen einen 45 bis 50 Jahre alten Mann, der sich zur Tatzeit im Tatortbereich aufgehalten hatte. Der Mann hat graue kurze Haare, eine Stirnglatze und war zur Tatzeit mit einem roten T-Shirt sowie einer dunklen kurzen Sporthose bekleidet.

