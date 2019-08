Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Stuttgart: Unfall unter Alkoholeinwirkung; Böblingen: Geparkten VW beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Stuttgart: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Am Donnerstag gegen 11.00 Uhr war eine 36-Jährige mit ihrem Opel Astra auf der BAB A8 von München in Richtung Karlsruhe unterwegs. Auf Höhe des Flughafens kam sie vermutlich infolge von Alkoholeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Schutzplanke. Obwohl dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden warn fuhr sie ohne anzuhalten weiter auf die A81 in Richtung Singen, wo sie von einer Streifenbesatzung aufgrund des beschädigten Fahrzeugs angehalten wurde. Die Polizeibeamten stellten bei ihr deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest und veranlassten bei ihr die Entnahme einer Blutprobe. Die 36-Jährige ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Das zweijährige Kind, das sich mit im Fahrzeug befunden hatte, wurde im Anschluss dem Vater übergeben. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. An der Schutzplanke wird der Schaden auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Böblingen: Geparkten VW beschädigt

Zwischen Mittwoch, 08.00 Uhr und Donnerstag, 17.15 Uhr hat ein unbekannter Täter mit einem Werkzeug und augenscheinlich erheblichem Kraftaufwand das Dach eines in der Schönaicher Straße geparkten VW Polo beschädigt. Im Dach entstanden mehrere Löcher, die bis in die ersten Schaumstoffschichten reichen Der Schaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter Telefon 07031/132500 in Verbindung zu setzen

