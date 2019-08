Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Auffahrunfall mit 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil ein 20 Jahre alter PKW-Lenker kurz abgelenkt war, ereignete sich am Donnerstag gegen 09.15 Uhr in der Weizenstraße in Kleinglattbach ein Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden. Der 20-jährige VW-Fahrer war wohl wenige Sekunden mit seinem Smartphone beschäftigt, was dazu führte, dass er einen geparkten BMW übersah und auffuhr. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

