Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Geparkten Ford beschädigt; Remseck am Neckar-Aldingen: Seat zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Remseck am Neckar: Geparkten Ford beschädigt

Vermutlich beim Rangieren auf dem Hornbach- Parkplatz Am Holzbach beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 15.15 Uhr und 16.15 Uhr einen geparkten Ford Fiesta. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern entfernte sich der Fahrer. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Telefon 07154/13130 zu melden.

Remseck am Neckar-Aldingen: Seat zerkratzt

Ein am Straßenrand im Egerweg geparkter Seat Alhambra wurde in der Zeit von Sonntag, 15.30 Uhr bis Mittwoch, 11.30 Uhr auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Remseck unter Telefon 07146/280820 entgegen.

