POL-LB: Leonberg: Platte Reifen durch Metallteil auf Autobahn; Leonberg: Geparkten Mazda beschädigt

Leonberg: Platte Reifen durch Metallteil auf Autobahn

Ein Metallteil auf der Überleitung der A81 Heilbronn - Stuttgart auf die A8 in Fahrtrichtung München auf der rechten Fahrspur kurz hinter dem Engelbergtunnel war am Mittwoch gegen 14.20 Uhr die Ursache für mehrere platte Fahrzeugreifen. Das Metallteil stammte von einem bislang unbekannten Sattelzug und konnte durch eine Streifenwagenbesatzung nach einer kurzzeitigen Vollsperrung vom linken Fahrbahnrand entfernt werden. Wenige 100 Meter nach der Fundstelle stellten die Beamten drei Fahrzeuge mit je einem platten rechten Hinterreifen fest, die zuvor über das Fahrzeugteil gefahren waren. Zeugen, die Hinweise zum verursachenden Sattelzug machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion unter Telefon 0711/68690 in Verbindung zu setzen.

Leonberg: Geparkten Mazda beschädigt

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr in der Quellenstraße rückwärts in eine Parklücke und beschädigte einen geparkten Mazda. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der unbekannte Fahrer davon. Der Schaden am Mazda beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter Telefon 07152/6050 zu melden.

