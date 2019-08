Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Denkendorf: Unfall im Baustellenbereich

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 07.50 Uhr auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen ereignete. Ein 37-Jähriger, der am Steuer eines Mercedes Vito saß, befuhr in Fahrtrichtung Karlsruhe im Baustellenbereich den einspurig übergeleiteten Fahrstreifen. Aufgrund einer Verkehrsstockung musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 44-Jähriger vermutlich zu spät. Trotz Ausweichmanöver seitens des 44-Jährigen touchierte er mit seinem Fiat Ducato die rechte Fahrzeugseite des Mercedes. Obendrein streifte der Fiat noch die Schutzplanke. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der übergeleitete Fahrstreifen bis etwa 10.00 Uhr gesperrt. Hierdurch bildete sich ein Rückstau von circa fünf Kilometern.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell