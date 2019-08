POL-LB: Verkehrsunfall in Besigheim; Unfallzeugen in Murr gesucht; Feuerwehreinsatz in Oberriexingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Besigheim: Motorradfahrer schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 59 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstag in ein Krankenhaus geflogen werden, nachdem er gegen 17.10 Uhr in Besigheim in einen Unfall verwickelt war. Der 59-Jährige befuhr die Ingersheimer Straße stadtauswärts in Richtung Großingersheim. Im Bereich der Einmündung Heckenweg überholte er in einer Linkskurve, mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit, ein vorausfahrendes Motorrad. Im weiteren Verlauf verlor er vermutlich die Kontrolle über das Zweirad. Er geriet ins Schlingern, stürzte auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. An dem Motorrad, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Ingersheimer Straße bis etwa 18.45 Uhr voll gesperrt.

Murr: Zeugen zu Unfall gesucht

Ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 09.45 Uhr auf der Landesstraße 1125 ereignete. Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer war auf der Landesstraße von Pleidelsheim kommend in Richtung Murr unterwegs. Als er sich auf Höhe einer Tankstelleneinfahrt befand, stieß er mit einem Linienbus zusammen, dessen 53 Jahre alter Fahrer in diesem Moment von der Straße "Im langen Feld" nach links auf die Landesstraße, ebenfalls in Fahrtrichtung Murr, einbiegen wollte. Der Verkehr wird in diesem Bereich durch eine Ampel geregelt, die zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war. Da widersprüchliche Angaben zu den jeweiligen Ampelphasen im Raum stehen, sucht das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Oberriexingen: Klimagerät in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Dienstag gegen 17:35 Uhr in der Ringstraße in Oberriexingen zu einem Brand. Diesbezüglich wurden die Freiwilligen Feuerwehren Oberriexingen, Vaihingen an der Enz, Sersheim und Sachsenheim alarmiert. Sie rückten mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 37 Wehrleuten zum Einsatzort aus. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Klimagerät, dass an der Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses angebracht war, in Brand geraten. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Hausbesitzer die Flammen mithilfe eines Wasserschlauchs löschen. Die Wehrleute demontierten anschließend das Klimagerät und rückten nach Überprüfung des Brandortes wieder ab. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

