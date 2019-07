Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autotür hielt stand

Bocholt (ots)

Ein Unbekannter hat sich zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Dienstag, 20.30 Uhr, an einem geparkten Auto in Bocholt zu schaffen gemacht: Der Täter versuchte vergeblich, das Türschloss aufzuhebeln. Der Wagen hatte im möglichen Tatzeitraum an der Köcherstraße gestanden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

