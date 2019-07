Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Sachbeschädigungen in Tiefgarage

Gronau (ots)

In der Zeit von Samstag, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 15.30 Uhr, beschädigten noch unbekannte Täter in der Tiefgarage am Paßweg mehrere Fahrräder und Motorroller. Darüber hinaus entwendeten sie auch zwei Fahrräder.

Die Tiefgarage ist nicht öffentlich zugänglich; wie der oder die Täter sich den Zugang verschafften, ist noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

