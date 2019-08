Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg a. N.: Nachtrag zur Pressemeldung v. 14.08.2019; Ludwigsburg: 28-Jähriger schlägt 31-Jährigen auf offener Straße nieder, 36-Jährige versprüht Pfefferspray während Streit, Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Freiberg am Neckar: Nachtrag zur Pressemeldung vom 14.08.2019 : Hyundai prallt gegen Baum

Am Dienstag, 13.08.2019, ereignete sich gegen 12.50 Uhr auf der Landesstraße 1113 auf Höhe des Industriegebiets Freiberg am Neckar ein Unfall, in den eine 82 Jahre alte Hyundai-Fahrerin verwickelt war (wir berichteten am 14.08.2019). Die Frau hatte schwere Verletzungen erlitten und war in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag sie vergangenen Donnerstag, 22.08.2019, ihren Verletzungen.

Ludwigsburg-Hoheneck: 28-Jähriger schlägt 31-Jährigen auf offener Straße nieder

Mehrere Notrufe gingen am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, bei der Polizei ein, nachdem es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Hubertusstraße in Hoheneck gekommen war. Aus noch unbekannter Ursache waren ein 28-Jähriger und ein 31 Jahre alter Mann, die miteinander bekannt sind, auf offene Straße in einen Streit geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung schlug der Jüngere seinen Kontrahenten nieder. Dieser ging durch den Schlag zu Boden und stürzte auf den Asphalt. Der Tatverdächtige, der selbst ebenfalls einen Notruf absetzte, machte sich hierauf in einem Opel davon. Das verletzte Opfer musste im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 28 Jahre alte Mann konnte im Zuge der polizeilichen Fahndung an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Ludwigsburg: 36-Jähriger versprüht während eines Streits Pfefferspray

Vermutlich aufgrund bereits länger andauernder persönlicher Differenzen gerieten am Dienstag gegen 23.30 Uhr ein 36- und ein 40-Jähriger in der Oberen Kasernenstraße in Ludwigsburg aneinander. Bereits eine Stunde zuvor war es in der Marbacher Straße zu einem Aufeinandertreffen der beiden Männer gekommen, im Zuge dessen der 40-Jährige den jüngeren Mann beleidigt haben soll. Die zweite Auseinandersetzung ereignete sich vor der Wohnanschrift des 36-Jährigen, wo die Kontrahenten abermals aufeinander getroffen waren. Der Ältere habe den 36-Jährigen geschlagen, worauf dieser sich mit einem Tierabwehrspray verteidigte und den 40-Jährigen und dessen 13 Jahre alten Sohn besprühte. Der Rettungsdienst wurde hinzugezogen und Vater und Sohn wurden behandelt. Beide Männer müssen mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen, darüber hinaus wird sich der 40-Jährige auch wegen Beleidigung verantworten müssen.

Ludwigsburg: Feuerwehreinsatz

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts begann am Dienstag gegen 15.50 Uhr eine Spülmaschine in der Bührerstraße im Ludwigsburger Osten zu qualmen, worauf 26 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigsburg mit fünf Fahrzeugen ausrückten. Die Wehrleute stellten zunächst den Strom in der betroffenen Wohnung ab und bauten die Spülmaschine sowie den Herd aus. Ein offenes Feuer war glücklicherweise nicht entstanden. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

