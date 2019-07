Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verfolgungsfahrt/ Geschädigte gesucht

Übach-Palenberg (ots)

Am Dienstag (23. Juli) bemerkte ein Zeuge gegen 16.50 Uhr, dass im Pkw hinter ihm ein Mann eine Frau tätlich angriff. Daraufhin verständigte er die Polizei. Die Beamten konnten das Fahrzeug, einen schwarzen Pkw Opel Astra mit Aachener Kennzeichen (AC-) auf der Bundesstraße 56 auf dem Parkplatz Hommerschen antreffen. Der Fahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Boscheln los, als sich der Streifenwagen näherte. An der Kreuzung Landstraße 164/Friedrich-Ebert-Straße bog er nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße ab. Unter Missachtung des Rotlichts fuhr er an der Schlange verkehrsbedingt wartender Fahrzeuge vorbei und passierte die Ampelanlage Friedrich-Ebert-Straße/Boschstraße. Dabei musste er einem links abbiegenden Pkw ausweichen und stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zudem überholte er zwischen Boschstraße und Daimlerstraße trotz Gegenverkehrs, so dass bislang unbekannte Fahrzeugführer gezwungen waren, zu bremsen oder auszuweichen. Während der Fahrt fuhr der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn in einigem Abstand hinter dem Flüchtenden her. Dieser fuhr weiter bis zur Blumenstraße und versuchte über einen Wirtschaftsweg zu entkommen. An einem baulichen Hindernis aus zwei Betonringen fuhr er das Fahrzeug fest. Der Fahrer flüchtete nach dem Aufprall unmittelbar zu Fuß. Die Beifahrerin verblieb im Fahrzeug. Sie gab an, Kopfschmerzen zu haben und selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Nach der Befragung durch die Polizei wurde sie wieder entlassen. Der Fahrer, ein etwa 35-jähriger Mann, der ein schwarzes Tank Top sowie eine Jogginghose trug und südländisch wirkte, konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht in der Nähe aufgefunden werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an. Zeugen, die durch das Fahrverhalten des Flüchtenden gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, unter Telefon 02452 920 0, zu melden.

