POL-LB: Verkehrsunfall auf der K 1058 - Gemarkung Weil im Schönbuch; Unfall in Weil im Schönbuch - beschädigtes Fahrzeug gesucht

Weil im Schönbuch: Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Auf der Kreisstraße 1058 ereignete sich am Dienstag gegen 18.55 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 77 Jahre alter Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Von Weil im Schönbuch kommend war eine 52-jährige Mitsubishi-Lenkerin in Richtung der B 464 unterwegs. Circa 250 Meter vor der Bundesstraße kam plötzlich von rechts der 77-jährige Radfahrer von einem Schotterweg heraus und fuhr auf die Kreisstraße ein. Der Mann wollte die Kreisstraße geradeaus überqueren und achtete dabei vermutlich nicht auf den Verkehr. Die herannahende Mitsubishi-Lenkerin konnte trotz Notbremsung und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer nicht mehr vermeiden. Durch die Kollision stürzte der 77-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, auf den Asphalt. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme führten Polizeibeamte bei dem 77-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Da dieser positiv verlief, musste sich der Pedelec-Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Weil im Schönbuch-Neuweiler: Polizei sucht beschädigtes Fahrzeug

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht den Besitzer eines Pkw, der am Dienstag gegen 13.10 Uhr in der Schönbuchstraße im Ortsteil Neuweiler am Fahrbahnrand abgestellt war und nun Beschädigungen aufweist. Beim seitlich vorwärts Einparken streifte eine 45 Jahre alte Mercedes-Lenkerin den geparkten Wagen am linken vorderen Kotflügel. Da die Frau kein Mobiltelefon mitgeführt hatte, ließ sie ihr Fahrzeug am Unfallort stehen. Sie entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle und alarmierte umgehend die Polizei. Als sie kurz darauf an die Unfallörtlichkeit zurückkehrte, war das betreffende Fahrzeug, mutmaßlich ein weißer BMW, nicht mehr vor Ort.

