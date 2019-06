Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Feuer an der Ernst-Barlach-Gesamtschule

Dinslaken (ots)

Am Samstag, 29.06.2019, gegen 01:25 Uhr kam es zu einem Brand in Dinslaken auf dem Gelände der Ernst-Barlach-Gesamtschule an der Scharnhorststraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Holzpavillion in Brand. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Durch Zeugen wurde eine männliche Person gesehen, die kurz nach der Brandentdeckung in ein Auto stieg und sich vom Brandort entfernte. Weitere Angaben zu dem Mann oder dem Auto konnten die Zeugen nicht machen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Dinslaken unter der Telefonnummer: 02064-6220 zu melden.

