Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf - 25-Jährige Frau Opfer einer Gewalttat

Alsdorf (ots)

Auf mehrere Pressenanfragen wird bestätigt, dass in der Nacht zum Sonntag eine 25-Jährige Frau in Alsdorf Opfer einer Gewalttat wurde. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.Die ersten Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Koblenz durchgeführt. Die Polizei in Betzdorf hat die Ermittlungen nach dem bislang unbekannten Täter aufgenommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können vorerst keine näheren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.

