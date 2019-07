Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Körperverletzung

Mudersbach (ots)

Das zufällige Aufeinandertreffen von flüchtig bekannten Jugendlichen am späten Montagabend in Mudersbach Niederschelder Hütte mündete in einer tätlichen Auseinandersetzung. Drei 15-Jährige, davon zwei Jungs, waren fußläufig in der Adolfstraße unterwegs um sich Pizza zu holen. Ein Gruppe von vier Jugendlichen kam ihnen entgegen. Sie sprachen die 15-Jährigen an, was sie dort machen würden. Ein namentlich noch unbekannter junger Mann fühlte sich durch das Lachen der 15-Jährigen provoziert und verteilte an beide Jungs Backpfeifen. Die drei Begleiter des Tatverdächtigen sind bekannt und die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell