POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 30.07.2019 Verkehrsunfallflucht

Roth (ots)

Am 30.07.2019 gegen 10.56 Uhr, berührten sich auf der B 256 in der Ortschaft Roth zwei LKW, wobei ein LKW auf die Gegenspur geriet und mit dem hinteren Planen Bereich einen Außenspiegel beschädigte. Anschließend fuhr in Richtung Altenkirchen davon. Der LKW soll ein blaues Führerhaus und eine blaue Plane haben. Schadennshöhe ca. 1000,-EUR.

Hinweise bitte an:



Polizei Altenkirchen



Tel.: 02681/9460 o. pialtenkirchen@polizei.rlp.de





