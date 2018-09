POL-PPWP: Diebe im Umkleidebereich und Büro

Kaiserslautern (ots) - Diebe sind im Klinikum in den Umkleidebereich der Mitarbeiter eingedrungen. Am Dienstagnachmittag wurde festgestellt, dass mehrere Spinde von unbekannten Tätern durchwühlt wurden. Einer der Spinde war von den Tätern aufgebrochen worden, die anderen waren unverschlossen. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Diebe eine Geldbörse samt enthaltener Dokumente, EC- und Kreditkarte sowie Bargeld mit. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlungen laufen.

Ebenso meldete sich am Dienstag ein weiterer Mitarbeiter, dem der Geldbeutel bereits vor ein paar Tagen gestohlen worden war. In diesem Fall hatten sich Unbekannte offenbar in das Büro des Mannes geschlichen und sich an seinem Rucksack zu schaffen gemacht. Am Dienstag wurde die Geldbörse beim Blumengießen in einem Blumenkübel wieder gefunden. Die Täter hatten ausschließlich die enthaltenen Geldscheine herausgeholt und den Rest "weggeworfen". | cri

