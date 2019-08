POL-LB: Kornwestheim: Hund von Hund gebissen, Disput zwischen Radfahrer und Busfahrer

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Hundebesitzer, dessen Tier am Montag gegen 14.15 Uhr in der Lindenstraße in Kornwestheim einen Welpen gebissen hat. Während die Halterin des Welpen am Bahndamm entlang in Richtung der Lindenbrücke spazierte, befand sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein unbekannter Mann, der gemeinsam mit einem etwa sechsjährigen Jungen und einem größeren, dunklen Hund mit weißer Brust unterwegs war. Das Kind führte den Hund an der Leine. Plötzlich rannte der Hund über die Straße in Richtung des Welpen. Das Kind stürzte und ließ die Leine los. Der größere Hund biss den Welpen im weiteren Verlauf wohl mehrmals. Der Erwachsene habe dies erst bemerkt, als die Frau zu schreien anfing. Schließlich sei er hinüber zu seinem Hund gegangen und führte ihn an der Leine weg. Mit der Frau wechselte er kein Wort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeteten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, in Verbindung zu setzen.

Am Dienstag kam es gegen 17.15 Uhr in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim zu einem Disput zwischen einem 54-jährigen Radler und einem Linienbusfahrer. Kurz nach der Einmündung zur Jakobstraße befand sich der Radfahrer etwa auf gleicher Höhe wie der Bus. Beide hatten zuvor die Ludwigsburger Straße befahren. Der Radler war auf dem parallel der Fahrbahn verlaufenden Radweg unterwegs. Im weiteren Verlauf wollte der Busfahrer wohl in die nächste Haltestelle einfahren und soll den Radler zu einer Vollbremsung gezwungen haben, um vor ihm in die Haltebucht einbiegen zu können. Dies führte zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, in dessen Verlauf der Busfahrer den Radler mit den Düsen seiner Scheibenwaschanlage bespritzt und beleidigt haben soll. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen, die die Situation zwischen den beiden Männern beobachtet haben.

