POL-OG: Ringsheim, A5 - Nach technischem Defekt zu hoch

Ringsheim, A5 (ots)

Vermutlich war ein technischer Defekt der Auslöser für den Streifvorgang eines Schwertransporters mit einer Brücke zwischen den Anschlussstellen Rust und Herbolzheim. Das mit Betonsegmenten beladene Schwergewicht war gegen 02:10 Uhr am frühen Dienstag in Richtung Süden unterwegs, als vermutlich ein technischer Defekt an der Niveauregulierung des Schwerlastaufliegers zu einer Erhöhung der Ladung führte. Bei der Kollision mit der unteren Kante des Brückenbauwerks entstand sowohl an diesem, als auch an der Ladung Sachschaden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 5.000 Euro. Eine mögliche statische Beeinträchtigung des Brückenbauwerks dürfte nicht entstanden sein. Der Lenker des Schwertransports konnte seine Fahrt nach der Behebung des Problems fortsetzen. /ma

