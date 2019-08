Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Bohlsbach - Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Offenburg (ots)

Nachdem ein 43-Jähriger am Montagvormittag zuerst Tabakwaren in einem Geschäft in der Okenstraße gestohlen haben soll und die hinzugerufenen Polizeibeamten zur Identitätsfeststellung zum Revier begleiten sollte, zeigte er seinen Unmut, setzte sich zur Wehr und griff einen Ordnungshüter an. Während er die Beamten schlussendlich dennoch zum Wagen begleiten musste, ließ er es sich nicht nehmen, diese mit einer eindeutigen Geste zu beleidigen. Verletzt wurde niemand. Den 43-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen. /ma

