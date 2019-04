Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw touchiert Fußgängerin und begeht Fahrerflucht

Bielefeld

SI / Bielefeld / Brackwede - Dank aufmerksamer Zeugen konnte am Dienstag, den 02.04.2019, ein Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Er hatte bei einem Wendemanöver auf der Gütersloher Straße eine Fußgängerin angefahren und sich vom Unfallort entfernt.

Der 56-jährige Lkw-Fahrer fuhr gegen 08:30 Uhr auf der Gütersloher Straße in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe der Einmündung zur Osnabrücker Straße entschied dieser zu wenden. Zeitgleich überquerte eine 43-jährige Bielefelderin die Osnabrücker Straße an einer Fußgängerampel. Der Lkw-Fahrer touchierte die Frau bei seinem Wendemanöver, woraufhin sie stürzte und sich leicht verletzte. Eine 28-jährige Bielefelderin sah den Unfall, als sie in ihrem Auto an der Ampel wartete. Sie hatte versucht, den Lkw-Fahrer noch vor dem Zusammenprall durch Hupen auf die Situation aufmerksam zu machen - jedoch ohne Erfolg. Der Lkw-Fahrer fuhr nach dem Unfall davon. Ein Passant notierte sich das Kennzeichen des Sattelzugs. So konnten die eintreffenden Polizisten die Suche nach dem Lkw-Fahrer aufnehmen. Unweit entfernt, in der Brockhagener Straße, trafen die Beamten den Fahrzeugführer an. Seiner Aussage nach, hatte er den Unfall nicht bemerkt. Gegen ihn wird Anzeige wegen Fahrerflucht gestellt.

