POL-BI: Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

Bielefeld-Innenstadt-

Am Dienstag, den 02.04.2019, überfiel ein Räuber eine Tankstelle an der Eckendorfer Straße/ Am Stadtholz. Ihm gelang unerkannt die Flucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Täter gegen 21:25 Uhr die Tankstelle an der Eckendorfer Straße und bedrohte den Kassierer mit einer Waffe. Als der Angestellte die Kasse öffnete, übergab der Räuber ihm einen schwarzen Stoffbeutel. Nachdem der Angestellte Scheine aus der Kasse in die Tasche steckte, verließ der Täter mit der Beute die Tankstelle und flüchtete in Richtung Am Stadtholz. Eine durch die Polizei sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Der Täter soll circa 16 bis 18 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, mit ungepflegten Haaren und von ungepflegtem Äußeren sein. Er trug ein schwarze Regen-oder Softshelljacke mit Kapuze, einen roten Schal mit Fransen vor dem Mund, eine grau/schwarze Jogginghose mit breitem Saum an den Hosenbeinen und dunkle Sportschuhe mit weißer hoher Sohle.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

