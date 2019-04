POL-BI: Schwerer LKW Unfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der BAB 33

Polizei Bielefeld

Am 02.04.2019, gegen 17. 50 Uhr, befuhr ein 50 jähriger Fahrzeugführer aus Lindau mit seinem Sattelzug den rechten von zwei Fahrstreifen der BAB 33, Richtungsfahrbahn Brilon. In Höhe der Baustelle Paderborn-Zentrum staute sich zu diesem Zeitpunkt der Verkehr. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Fahrzeugführer am Stauende auf einen verkehrsbedingt langsam fahrenden Sattelzug eines 26 jährigen Fahrzeugführers aus Polen auf. Dieser Sattelzug wurde durch den starken Aufprall wiederum auf einen vorausfahrenden Pkw Mercedes geschoben, der dadurch noch auf das Heck eines weiteren PKW Opel auffuhr. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des auffahrenden Sattelzuges eingeklemmt und schwer verletzt. Weiterhin wurde der 53 jähriger Mercedes-Fahrer aus Bielefeld schwer, sowie die 26 jährige Opel-Fahrerin aus Bad Oeynhausen leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme und Bergung wurde die Richtungsfahrbahn Brilon der BAB 33 ca. 5 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Schloß Neuhaus abgeleitet. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 200000 Euro.

