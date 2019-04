Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher transportieren Tresor ab

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Am Wochenende brachen Täter an der Eckendorfer Straße, nahe der Finkenstraße, in ein Firmengebäude ein. Ihnen gelang mit erbeuteten Werkzeugen, Geld und einem Tresor die Flucht.

Zwischen Freitagmittag, den 29.03.2019, und Montagmorgen stiegen die Einbrecher in das Gebäude einer Firma an der Eckendorfer Straße ein. Sie durchsuchten die Räume und Schränke. Im Gebäude öffneten sie Türen gewaltsam, um die Büros zu durchsuchen. Sie erbeuteten Bargeld und einigen Werkzeugen aus den Auslagen. Aus einem Raum entwendeten die Täter einen 80 x 60 x 40 großen Tresor. An einer Rampe, zur Eckendorfer Straße gelegen, luden sie ihn in ein Fluchtfahrzeug. Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr bemerkte der Geschäftsführer den Einbruch.

Die Polizei fragt: Wer hat Beobachtungen in Tatortnähe gemacht? Wem ist ein verdächtiges Fahrzeug -eventuell an der Laderampe- aufgefallen?

Aufgrund des Gewichts des grauen Tresors ist von mehreren Tätern auszugehen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell