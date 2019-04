Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit LKW-Transporter-geladene Schweine auf der Fahrbahn

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Bad Wünnenberg- BAB 33/ 44-

Ein umgekippter LKW sorgte am Dienstag, den 02.04.2019, im Autobahnkreuz der BAB 33 Fahrtrichtung Brilon/ BAB 44 für Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Teil der geladenen Schweine lief auf die Autobahn. Die Bergung dauert an.

Der 36-jährige Fahrer eines MAN-Sattelzugs befuhr gegen 10:45 Uhr die A33 von Paderborn kommend in Fahrtrichtung Brilon und beabsichtige am Kreuz Wünnenberg-Haaren auf die A 44 in Richtung Kassel abzufahren. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Sattelzug aus dem Kreis Coesfeld im Autobahnkreuz ins Schleudern, kippte nach rechts und kam auf der Seite zu liegen. Ein Teil der im Anhänger geladenen 520 Ferkel lief in verschiedene Richtungen auf die Autobahn. Der 36-jährige Fahrer aus Selm erlitt leichte Verletzungen, sein Beifahrer blieb unverletzt.

Derzeit läuft weiter die Bergung des Sattelzugs sowie der circa Hundert entlaufenen Ferkel. Polizeibeamte sperrten während der Unfallaufnahme sowie des Ferkeltreibens zeitweise die Überleitung der A 33 Richtung Brilon zur A44 Richtung Kassel. Auf der A44 Richtung Kassel verengten sie die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen.

