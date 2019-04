Polizei Bielefeld

POL-BI: Säugling fährt in Tragetasche auf der Rücksitzbank

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Montag, den 01.04.2019, ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Straße Am Stadtholz.

Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Bielefelder mit seinem VW Golf die Straße Am Stadtholz in Fahrtrichtung Eckendorfer Straße. In dem Fahrzeug befanden sich drei weitere Insassen, darunter auch ein zwei Wochen alter Säugling. Im Einmündungsbereich zur Straße Am Hakenort, spürte der Fahrer plötzlich einen Ruck. Ein 50-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück war mit seinem VW Sharan auf den Golf aufgefahren. Der Sachschaden belief sich auf schätzungsweise 2000 Euro. Die Insassen der Fahrzeuge waren nach erster Inaugenscheinnahme unverletzt, da der Säugling jedoch weinte, wurde er zusammen mit der Mutter zur Kontrolle in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Familie hatte großes Glück, dass das Baby keine schweren Verletzungen erlitten hatte. Es wurde ohne Sicherung im Fahrzeug transportiert und lag lediglich in einer Tragetasche auf der Rücksitzbank. Wegen der fehlenden Sicherung erwarten den Fahrer ein Bußgeld von 90 Euro sowie ein Punkt im Register in Flensburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell