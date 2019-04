Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall stoppt alkoholisierten führerscheinlosen Unfallflüchtigen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Brackwede-

Ein Unfallflüchtiger ging am Freitag, den 29.03.2019, auf dem Ostwestfalendamm bei einen weiteren Unfall der Polizei ins Netz. Er besaß keinen Führerschein, stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen und hatte Diebesgut im Wagen.

Um 23:20 Uhr fuhr ein 26-jähriger Ford-Fahrer aus Bielefeld die Gütersloher Straße in Richtung Brockhagener Straße. An der Kreuzung Gütersloher Straße/ Brockhagener Straße/ Cheruskerstraße hielt er hinter zwei wartenden Fahrzeugen verkehrsbedingt an. Ein 29-jähriger Toyota-Fahrer aus Bielefeld fuhr auf den stehenden Ford Fiesta auf. Beide Fahrer stiegen aus und begutachteten den Schaden. Als der Ford-Fahrer die Polizei rief, stieg der Toyota-Fahrer ein und flüchtete auf der Gütersloher Straße in Richtung Innenstadt.

Zehn Minuten später befuhr der Toyota-Fahrer auf der Flucht den Ostwestfalendamm in Richtung BAB 33. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Seitenschutzplanke. Der 29-Jährige gestand den hinzugerufenen Polizeibeamten Drogen- und Alkoholkonsum, sowie das Fehlen einer Fahrerlaubnis. Ein Alco-Test verlief positiv. Im Krankenhaus entnahm ein Arzt dem Bielefelder eine Blutprobe.

In dem Toyota fanden die Polizisten Plastiktütchen mit Drogen und einen Laubbläser sowie vier Benzinkanister. Ermittlungen ergaben, dass der Laubbläser und die Kanister aus einem Garagen-Einbruchdiebstahl an der Brackweder Straße stammen. Strafverfahren sind eingeleitet.

