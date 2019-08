Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeieinsatz in Vaihingen an der Enz; Diebstahl in Besigheim

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz: 38-Jähriger randaliert

Mit einem unliebsamen Zeitgenossen hatten es Polizeibeamte am Dienstag gegen 10.10 Uhr am "Kirchplatz" in Vaihingen an der Enz zu tun. Ein 38-Jähriger, der mutmaßlich alkoholisiert war, hat in einer Mietwohnung vermutlich aufgrund von Beziehungsproblemen das Mobiliar beschädigt und Fensterscheiben eingeschlagen. Die alarmierte Polizei traf den Mann schließlich vor Ort an. Er befand sich im ersten Obergeschoss des Wohnhauses, schaute aus dem Fenster und kam den Anweisungen der Beamten nicht nach. Er nahm Drohgebärden ein, beschimpfte die Beamten und warf mehrere Tisch- sowie Stuhlbeine auf die Beamten. Diese mussten ausweichen, um von den Gegenständen nicht getroffen zu werden. Da die Wurfattacken seitens des Mannes nicht eingestellt wurden und er die Wohnung nicht verlassen wollte, hat ein Polizist Pfefferspray gegen den Querulanten eingesetzt. Die Sprühstöße entfalteten jedoch aus einer Distanz von etwa fünf Metern keine Wirkung. Nach einem erneuten Wurf haben die Beamten die Wohnung des Mannes aufgesucht. Sie nahmen ihn widerstandslos fest und brachten ihn zum Polizeirevier Vaihingen an der Enz. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und musste mit richterlicher Anordnung bis 22.00 Uhr in einer Gewahrsamseinrichtung bleiben. Der 38-Jährige wird sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten müssen.

Besigheim: Einkaufstaschen gefüllt und abgehauen

Mit gefüllten Einkaufstaschen machten sich bislang unbekannte Diebe aus dem Staub, die am Dienstag gegen 20.15 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Besigheim in einem Discounter-Markt zuschlugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat eine drei- bis vierköpfige Gruppe den Verkaufsraum des Discounters betreten. Anschließend steckten sie mehrere Flaschen Spirituosen, etliche Packungen von verschiedenen Nusssorten, Honig und andere Lebensmittel in mitgebrachte Tragetaschen. Im Anschluss daran begaben sie sich zum Eingangsbereich und ließen die elektronische Schiebetür von einem Komplizen von außen öffnen. Danach rannte die Personengruppe samt dem Diebesgut zu einem dunklen Fahrzeug mit Ludwigsburger Zulassung (LB) und fuhren davon. Bei den Tätern soll es sich um osteuropäische Männer im mittleren Alter handeln. Die Höhe des erlangten Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Besigheim unter der Tel. 07143 40508-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell