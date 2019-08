Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Schlägerei vor der Stadtkirche; Ehningen: beschädige Fahrzeuge gesucht; Herrenberg: Fahrräder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Schlägerei vor der Stadtkirche

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 20.00 Uhr eine Schlägerei vor der Stadtkirche in Böblingen beobachtet haben. Während ein 14-Jähriger mit zwei Freunden und einem Mädchen vor einem Schnellrestaurant saß, kam eine Gruppe von etwa 20 Jugendlichen vorbei. Diese erkundigten sich nach einem Jungen, worauf der 14-Jährige davon ausging, dass er gemeint sei. Als sie ihn baten mit ihnen mitzukommen, da sie mit ihm reden müssten, folgte er ihnen in Richtung der Parkplätze im Bereich der Kirche. Anschließend warfen sie ihm vor ein Mädchen geschlagen zu haben, worauf etwa fünf bis sechs der Jugendlichen auf ihn losgingen. Sie traten und schlugen ihn. Schließlich kamen die Freunde des 14-Jährigen hinzu. Die Unbekannten ließen ihr Opfer gehen und machten sich in Richtung des Unteren Sees davon. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurde ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger festgestellt, der zum Polizeirevier Böblingen gebracht wurde. Die Erziehungsberechtigten wurden ebenfalls hinzugezogen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Ehningen: beschädigte Fahrzeuge gesucht

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme war eine 89-jährige Opel-Lenkerin am Dienstagnachmittag in Ehningen nicht in der Lage ihr Fahrzeug sicher zu führen. Im Bereich der Königstraße, wo sie sich zum Arzt begab, streifte sie eigenen Angaben zur Folge ein oder möglicherweise mehrere geparkte Fahrzeuge. Ihr Opel wies dementsprechende Schäden auf. Die alarmierten Polizeibeamten führten gegen 17.15 Uhr Überprüfungen durch, konnten jedoch kein beschädigtes Auto feststellen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der Frau. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht nun Zeugen und insbesondere mögliche Geschädigte.

Herrenberg: Fahrräder gestohlen

Gleich zwei Fahrräder wurden am Dienstag zwischen 06.30 Uhr und 18.15 Uhr am Bahnhof in Herrenberg gestohlen. Beide Räder hatten im Bereich der Fahrradabstellplätze gestanden und waren mit Schlössern am Fahrradständer angeschlossen gewesen. Die bislang unbekannten Täter knackten die Schlösser und ließen die Räder mitgehen. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Canyon, Typ Neuron AL 7.0, sowie um ein weißes Mountainbike der Marke Centurion, Typ Backfire Pro 800. Der Gesamtwert des Diebesguts dürfte bei über 2.000 Euro liegen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell