POL-DN: Motorrad gestohlen

Düren (ots)

Den Diebstahl seiner Harley-Davidson musste am Mittwoch ein Dürener feststellen.

Gegen 13:00 Uhr hatte er die Maschine am Markt in der Nähe der Annakirche abgestellt. Als er gegen 18:35 Uhr zurückkam, war das hochwertige Motorrad verschwunden. Zur Tatzeit war an der grau-schwarzen Maschine das Kennzeichen DN-MB 28 angebracht.

Zeugen, die im Tatzeitraum entsprechende verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

