Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Rollerfahrer musste absteigen

Gescher (ots)

Alkoholisiert, ohne Helm und ohne Prüfbescheinigung: Es kommt einiges zusammen an Verstößen, die ein Mofafahrer am Samstag in Gescher begangen hat. Polizeibeamte hatten den 19-Jährigen abends auf dem Hallerweg kontrolliert. Die Weiterfahrt war für den jungen Mann damit beendet.

